Пермяк с игрушечным пистолетом ограбил магазин в Тобольске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Тюменской области

46-летний житель Пермского края с помощью игрушечного пистолета ограбил один из продуктовых магазинов Тобольска. Подробности истории рассказали в ГУ МВД России по Тюменской области.

Инцидент произошел 15 февраля. После ограбления около соседнего от магазина многоквартирного дома полицейские обнаружили куртку и перчатку. Предположительно, они принадлежали грабителю. Найти его помогла служебная собака.

В итоге полицейские по горячим следам нашли мужчину и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он уже был судим. А также тщательно продумал план преступления.

Для этого он надел спецовку, маску, перчатки и взял найденный в съемной квартире игрушечный пистолет. В ходе следственных действий задержанный указал место, куда выкинул одежду и игрушку. Похищенные деньги пермяк потратил на аренду новой квартиры и частично погасил долг.

Свою вину задержанный признал. А ограбление объяснил необходимостью погасить кредит. Теперь ему может грозить до 10 лет колонии.

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