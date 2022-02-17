Задал неудобный вопрос: в Перми заявивший о краже мужчина умер от рук полицейского

Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четверг, 10 февраля, оказался последним рабочим днем для оперуполномоченного Кировского отдела полиции Олега Б. В этот день полицейский отправился по заявлению о краже дорогого телевизора в одну из квартир в Закамске,

По информации источника «Комсомольской правды», дверь квартиры открыл нетрезвый 48-летний хозяин Аркадий (имя изменено - Прим. ред.), кроме него там была мать-инвалид. Аркадий рассказал, что несколько дней назад на улице познакомился с мужчиной, они разговорились, купили спиртное и пришли выпивать к нему домой. На следующее утро, когда хозяин проснулся, нового знакомого в квартире уже не было, а вместе с ним пропал и дорогостоящий телевизор. Оперативник поинтересовался у мужчины, а был ли вообще у него телевизор или из-за длительного запоя он что-то перепутал. Слово за слово, и завязалась драка.

На допросе оперативник рассказал, что хозяин квартиры бросился на него с ножом, и он вынужден был защищаться. Нанес Аркадию несколько ударов по голове, мужчина упал и больше не встал. Известно, что полицейский в свое время профессионально занимался борьбой и, скорее всего, не рассчитал силы. После этого Олег вызвал на место «скорую помощь», но приехавшие медики уже ничем не могли помочь пострадавшему, только констатировать смерть.

Полицейского арестовали и возбудили уголовное дело по статье "О причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности". Сейчас он находится в СИЗО. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудников Кировского отдела полиции теперь испытывают на прочность всевозможными проверками. В Следственном комитете России взяли это дело на контроль. Ход расследования будут контролировать в центральном аппарате СК.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ситуации и тщательным образом установить все обстоятельства случившегося, - проинформировали в федеральном ведомстве.

Произошедшее прокомментировали в органах внутренних дел.

- В отдел полиции №3 УМВД России по городу Перми поступило сообщение о квартирной краже на улице Сысольской, - сообщили в ГУ МВД. - На место происшествия был направлен оперуполномоченный для опроса потерпевшего. В момент беседы хозяин квартиры схватил кухонный нож и пытался нанести сотруднику полиции ранение. Тот применил в отношении нападавшего физическую силу, после чего мужчина потерял сознание.

Сотрудник полиции оказал ему первую помощь и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть потерпевшего. Полицейского пока не уволили.

- Сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю проводят проверку, - сообщили в полиции. - Если вина оперативного работника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с российским законодательством.

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