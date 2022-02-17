В Перми 14 февраля поженились 35 пар

. Фото: Анна Маркова

В Перми 14 февраля свои отношения узаконили 35 пар. Об этом сообщает «Вкурсе.ру». Во всем регионе в этот день поженились 60 пар.

«Февраль считается свадебным периодом у молодоженов. В 2022 году это особенно популярно из-за красивых дат. Так, следующий «свадебный бум» ожидается на 22.02.2022», - отметили в ЗАГСе.

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