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Общество17 февраля 2022 14:11

В Перми 14 февраля поженились 35 пар

Следующий «свадебный бум» ожидается 22 февраля
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Анна Маркова

В Перми 14 февраля свои отношения узаконили 35 пар. Об этом сообщает «Вкурсе.ру». Во всем регионе в этот день поженились 60 пар.

«Февраль считается свадебным периодом у молодоженов. В 2022 году это особенно популярно из-за красивых дат. Так, следующий «свадебный бум» ожидается на 22.02.2022», - отметили в ЗАГСе.

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