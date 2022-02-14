Макс Черных уверен, что свою половинку можно встретить где угодно, главное – прислушиваться только к своему сердцу. Фото: семейный архив.

День Святого Валентина – не только прекрасный повод поздравить свою вторую половинку и лишний раз признаться в любви, но и получить неплохой приз от «Комсомолки». Накануне Дня всех влюбленных мы объявили на нашем сайте kp.ru романтический конкурс «Любви все возрасты покорны». По наибольшему количеству лайков итоги уже известны, и вот они, наши победители:

1 место - Татьяна Носкова (подарок - 2 билета в театр «У Моста»)

2 место - Валентина Одющина (наивкуснейшая «Додо пицца Пермь»)

3 место - Анастасия Кожевникова (2 билета в кино).

Участники рассказывали свои истории знакомства. И вот эти красивые истории любви, причем, не только победителей, но и участников конкурса.

Поехал за ее маршруткой

Макс Черных уверен, что свою половинку можно встретить где угодно, главное – прислушиваться только к своему сердцу. Фото: семейный архив.

В нашем конкурсе принимали участие не только девушки, но и молодые люди. И вот какую романтическую историю рассказал нам пермяк Макс Черемных.

- Моя история с любимой началась почти восемь лет назад, в то время я работал в такси, - поделился молодой человек. – В вечерний «час пик» ожидал клиентов на автобусной остановке. Там же стояли люди и ждали общественного транспорта. И вдруг из этой толпы подошла к моему автомобилю девушка и спросила, сколько будет доехать на такси до «спального микрорайона».

Водитель ответил, девушка сказала «спасибо» и вернулась обратно на остановку. И тут парень залюбовался ей: приятная, с душевным голосом…

- Мы перебросились буквально двумя-тремя словами и мое сердце, не поверите, закричало: «Это Счастье!» - вспоминает Макс. – И тут приехала ее маршрутка, она села и уехала. Но я поехал за ней! Когда она вышла, мы продолжили общение и обменялись телефонами.

А через два года у молодых людей была свадьба! И сейчас их любимому сынишке уже пять лет.

- Я уверен, что свою половинку можно встретить где угодно, главное – прислушиваться только к своему сердцу, а оно не обманет! – говорит пермяк. - Будьте всегда счастливы, любимы и оставайтесь хорошими людьми!

Новенькая в девятом классе

Валентина Одющина четыре года ждала, когда одноклассник пригласит ее на свидание. Фото: семейный архив.

- Я познакомилась со своим мужем в 2000 году, когда в девятом классе пришла учиться к ним, - поделилась Валентина Одющина. - Ох, ну и «бубнило» он был! Но очень красивый: блондин, с небесно-голубыми глазами, невозможно не обратить внимание!

Оказывается, новенькая тоже приглянулась красавчику, но знаки внимания молодой человек проявлял в те годы очень своеобразно.

- После школы я поступила в училище и четыре года мы не виделись, но он про меня не забыл! – улыбается пермячка. – Как-то пригласил на свидание, с тех пор мы вместе, муж и жена! А 6 марта у нас будет 15 лет со дня заключения брака! Безумно люблю его и благодарю за то, что не забыл, дождался и однажды пригласил на свидание!

Спас от проливного дождя

Победительница нашего конкурса Татьяна Носкова укрылась от ливня в машине будущего мужа. Фото: семейный архив.

- Я познакомилась со своим мужчиной 10 лет назад, - поделилась историей участница Татьяна Носкова. - Было лето, мы с подругой шли из маникюрного салона домой. Вдруг пошел сильный ливень и, чтобы не промокнуть до нитки, мы решили поймать попутку.

Около двух голосующих в дождь девушек остановилась машина, молодой водитель согласился их подвезти.

- Как потом выяснилось, нам было совсем не по пути, но он все равно нас довез до дома, - говорит Татьяна. - По дороге мы разговорились, и я подумала «Надо же, такой мужчина! Повезло или повезет кому-то». Расставаясь, мы обменялись номерами телефонов, с этого и началось наше дальнейшее общение. А в итоге сейчас у нас растут двое замечательных мальчишек!

Выбрал из трех девушек и счастлив

Своего будущего супруга Оксана Щеколова встретила в общежитии, когда пришла туда с подругой. Фото: семейный архив.

А вот история участницы, занявшей второе место в нашем конкурсе.

- Мы познакомились 27 лет назад, - рассказала Оксана Щеколова. - Подруга побоялась идти одна к парню в общагу и взяла нас с подругой. Обстановочка там, конечно, была ох: тараканы просто пешком ходили. Нам очень захотелось домой, но тут к другу нашей подружки пришли два друга: красавчик и так себе очкарик.

Когда стали знакомиться, будущий супруг Оксаны выбирал себе пару так:

- Первая красивая, но длинная. У второй - попа широкая, а третья - ничего себе так.

Но об этом он рассказал гораздо позже, после того, как начал ухаживать за Оксаной и сделал ей предложение.

Опоздали на рейсы и ели мороженое в кафе

Елена Козлова опоздала на свой рейс из-за снегопада. А в буфете аэропорта встретила его, единственного и неповторимого. Фото: семейный архив.

- Наша история любви случилась давно, - поделилась участница Елена Козлова. - Я и мой будущий муж летели из Караганды до Челябинска, оба возвращались из командировки. В Челябинске я должна быть пересесть в Пермь, а он – в Магнитогорск.

Но пошел сильный снег, посадка длилась почти 40 минут и молодые люди опоздали на свои рейсы.

- В аэропорту мы пошли попить чай, но в буфете было только мороженное, - продолжает Елена. – Тогда мы ели мороженое и разговаривали. Мой рейс перенесли на утро, и мне предоставили гостиницу - переночевать. А Игорь через несколько часов улетел к себе.

Зато когда в понедельник девушка вышла на работу, раздался телефонный звонок.

- Так началось наше телефонное общение, а в этом году мы отмечаем уже 30 лет нашей семейной жизни, - вспомнила участница.