Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт17 февраля 2022 13:31

Защитник «Пармы» Александр Платунов попал в основу сборной России

Нашей команде предстоит дважды сыграть с Нидерландами
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Платунов. Фото: БК "Парма-Париматч"

Александр Платунов. Фото: БК "Парма-Париматч"

Атакующий защитник пермского БК «Парма-Париматч» попал в основной состав сборной России по баскетболу. Зоран Лукич и его тренерский штаб утвердили окончательный состав команды. Ранее Александр попал только в расширенное число игроков.

Напомним, 24 февраля сборная России сыграет в Перми против сборной Нидерландов. А 27 февраля проведет ответную игру в городе Алмер (все – 0+). Сбор национальной команды стартует 19 февраля в Москве.

Ранее «Парма» Александра Платунова вылетела из Кубка ФИБА Европа, проиграв варшавской «Легии».