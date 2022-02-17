Защитник «Пармы» Александр Платунов попал в основу сборной России

Александр Платунов. Фото: БК "Парма-Париматч"

Атакующий защитник пермского БК «Парма-Париматч» попал в основной состав сборной России по баскетболу. Зоран Лукич и его тренерский штаб утвердили окончательный состав команды. Ранее Александр попал только в расширенное число игроков.

Напомним, 24 февраля сборная России сыграет в Перми против сборной Нидерландов. А 27 февраля проведет ответную игру в городе Алмер (все – 0+). Сбор национальной команды стартует 19 февраля в Москве.

Ранее «Парма» Александра Платунова вылетела из Кубка ФИБА Европа, проиграв варшавской «Легии».