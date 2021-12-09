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Общество9 декабря 2021 16:21

В правительстве Прикамья показали новый дизайн такси

Закон может вступить в силу с 1 сентября 2022 года
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В пресс-службе краевого правительства поделились новым дизайном такси. Напомним, ранее мы сообщали, что все такси в Пермском крае планируют перекрасить в белый цвет с красной «шашечной» полосой.

Проект о внесении изменений в региональный закон «О такси» уже направлен в краевое Законодательное собрание. Согласно ему, все транспортные средства, работающие легально, должны быть окрашены в единый белый цвет.

Как отметили в краевом Министерстве транспорта, новые правила повысят безопасность такси, ведь они направлены на узнаваемость легальных перевозчиков. Также сегодня 97% всего таксопарка краевой столицы - это именно белые машины и привести все авто в единый цвет не потребует больших усилий.

Планируется, что депутаты Законодательного собрания рассмотрят документ уже в январе. В случае, если проект будет ими поддержан, изменения в закон вступят в силу с 1 сентября 2022 года.