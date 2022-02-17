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Общество17 февраля 2022 10:12

Из пермской гимназии эвакуировали 350 человек

В одном из помещений произошел пожар
Анна Маркова
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Пожар произошел в гимназии на втором этаже.

Пожар произошел в гимназии на втором этаже.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Перми 16 февраля произошел пожар в здании гимназии №10, что на улице Подлесная, 25. Сотрудники учебного учреждения вызвали пожарных. По информации источника, возгорание произошло примерно в 10.30 утра, в это время в школе проходили занятия.

До прибытия пожарных началась эвакуация детей и персонала, на улицу вышли около 350 человек. Спасатели установили, что горение происходило на втором этаже в помещении туалета, горела электрическая сушилка. Возможной причиной стало короткое замыкание проводов.

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