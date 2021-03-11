Из школы в Перми эвакуировали 148 детей

В школе Перми эвакуировали детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 10 марта в школе № 131, которая находится на улице Пархоменко, 2 (Орджоникидзевский район), произошло ЧП. На втором этаже здания школы дети и педагоги почувствовали резкий запах, от которого возникал кашель, было трудно дышать.

Учителя предположили, что был распылен газовый баллончик и начали эвакуацию детей. По информации источника «КП», на улицу было выведено 148 школьников, часть из них отправили домой, а также 17 сотрудников школы. Информация о пострадавших уточняется.

Пока неизвестно, кто стал виновником происшествия. На место были вызваны сотрудники полиции, по факту случившегося ими будет проведена проверка.