В Перми судили организатора и исполнителей покушения на адвоката

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Громкое преступление было совершено в Перми 1 марта прошлого года. На пермского адвоката Евгения Елькина напал неизвестный возле его дома, когда он вышел из машины.

Нападавший ударил его молотком по голове и скрылся. Адвоката госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Он сообщил следователям, что покушение на него может быть связано с его адвокатской деятельностью.

Удалось установить как исполнителя заказного нападения, так и организатора и соучастников. Один из них уже осужден и отправился в колонию.

Еще троим вынесли приговор в Ленинском суде Перми.

- Суд приговорил организатора преступления к 8 годам лишения свободы, одного из соучастников и исполнителя к 7 годам каждого, - сообщили в краевой прокуратуре. - Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае произошло заказное нападение на адвоката

Мужчину подкараулили и избили молотком (подробнее…)