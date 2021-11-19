Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 5:16

В Пермском крае произошло заказное нападение на адвоката

Мужчину подкараулили и избили молотком
Анна Маркова
Адвоката избили молотком.

Адвоката избили молотком.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье 35-летнего мужчину будут судить за организацию преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Подстрекательство и пособничество в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Весной этого года житель Березников решил нанять знакомого, чтобы тот искалечил адвоката Адвокатской палаты Пермского края, к которому испытывал личную неприязнь.

Он предложил своему 35-летнему знакомому напасть на мужчину, а после успешного завершения дела, обещал деньги.

За адвокатом обвиняемый с еще одним своим знакомым устроили слежку. Преступный план был осуществлен, на мужчину напали и избили молотком по голове. Адвокат получил серьезные травмы, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи нашли подозреваемых в преступлении, в ближайшее время их ждет суд.