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Происшествия16 февраля 2022 12:21

В Перми спасатели сняли мужчину с парапета 12-го этажа

Случай произошел в Индустриальном районе
Анна Маркова
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Случай произошел на улице Мира.

Случай произошел на улице Мира.

Фото: архив "КП"

Вечером 15 февраля в Индустриальном районе жильцы дома по улице Мира, 80 стали свидетелями того, как на парапете на 12-ом этаже стоит мужчина и угрожает спрыгнуть. Они позвонили и рассказали о происходящем. По информации источника «КП», на вызов приехали спасатели и полиция.

Спасатели поднялись на балкон 13-го этажа и уговорили мужчину не делать необдуманных поступков. Возмутитель спокойствия находился в состоянии опьянения, но спасателей послушал. Молодого человека передали полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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