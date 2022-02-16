В Перми спасатели сняли мужчину с парапета 12-го этажа

Случай произошел на улице Мира. Фото: архив "КП"

Вечером 15 февраля в Индустриальном районе жильцы дома по улице Мира, 80 стали свидетелями того, как на парапете на 12-ом этаже стоит мужчина и угрожает спрыгнуть. Они позвонили и рассказали о происходящем. По информации источника «КП», на вызов приехали спасатели и полиция.

Спасатели поднялись на балкон 13-го этажа и уговорили мужчину не делать необдуманных поступков. Возмутитель спокойствия находился в состоянии опьянения, но спасателей послушал. Молодого человека передали полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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