2020-07-10T09:56:53+03:00
Происшествия

«Она стояла на парапете и рыдала». В Перми беременная женщина упала с моста

37-летняя пермячка выжила, сейчас за ее жизнь борются врачи
Алена ОВЧИННИКОВА
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За жизнь беременной женщины борются врачи, но ее состояние остается тяжелым.За жизнь беременной женщины борются врачи, но ее состояние остается тяжелым.Фото: Василий Вахрин
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Рыдающую беременную женщину, стоявшую на мосту дорожной развязки на Западном обходе Перми, видели несколько автомобилистов, проезжающих 9 июля днем по шоссе Космонавтов.

- Она стояла на мосту, плакала и вытирала слезы платком, а потом начала перелезать через ограждение, - вспоминают очевидцы.

Один из водителей, увидев эту картину, позвонил в городскую службу спасения. Когда на место приехали спасатели, на мосту уже никого не было, зато внизу, на тротуаре, лежала женщина. Высота, с которой она упала вниз, составляла метров десять.

Пострадавшая, не смотря на падение, была в сознании, упала она на живот. У женщины в кармане обнаружили телефон и предсмертную записку, в которой она объясняет причины своего проступка.

Беременную пермячку экстренно госпитализировали в больницу им. Тверье, ее подключили к аппарату вентиляции легких.

- Состояние пациентки тяжелое, ей оказывается вся необходимая помощь, о прогнозах пока говорить рано, - рассказали «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе краевого минздрава.

Этой историей занялись сотрудники правоохранительных органов.

- По данному факту зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в городском УВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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