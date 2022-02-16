В Пермском крае школа заплатит компенсацию за выбитый глаз ребенка

Спасти глаз мальчику не удалось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кудымкаре суд обязал выплатить компенсацию морального вреда ребенку, за травму, которую он получил в школе. Инцидент произошел в апреле 2021 года в селе Белоево Кудымкарского района.

Во время урока началась ссора между одноклассниками, один из них выбил глаз шариковой ручкой другому. Врачи госпитализировали пострадавшего ребенка, но спасти глаз ему не удалось.

- В связи с ненадлежащим соблюдением образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, прокурором в суд было направлено соответствующее исковое заявление, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, школа должна выплатить пострадавшему мальчику 200 тысяч рублей.