Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 4:08

В Пермском крае школа заплатит компенсацию за выбитый глаз ребенка

Мальчик получил серьезную травму во время ссоры с одноклассником
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасти глаз мальчику не удалось.

Спасти глаз мальчику не удалось.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кудымкаре суд обязал выплатить компенсацию морального вреда ребенку, за травму, которую он получил в школе. Инцидент произошел в апреле 2021 года в селе Белоево Кудымкарского района.

Во время урока началась ссора между одноклассниками, один из них выбил глаз шариковой ручкой другому. Врачи госпитализировали пострадавшего ребенка, но спасти глаз ему не удалось.

- В связи с ненадлежащим соблюдением образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, прокурором в суд было направлено соответствующее исковое заявление, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, школа должна выплатить пострадавшему мальчику 200 тысяч рублей.