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В Пермском крае школьнику выбили глаз шариковой ручкой. Об этом сообщает издание "Парма-Новости".

Инцидент произошел 15 апреля в школе в селе Белоево Кудымкарского района. В разговоре с изданием, отец пострадавшего мальчика не стал уточнять, где все произошло - на уроке, перемене или после занятий. Сейчас пострадавший школьник находится в больнице, но врачи говорят, что глаз мальчику спасти не удастся. И сам подросток, и его родители до сих пор в стрессе и постоянно плачут. Они намерены обращаться в суд.

В отделе МВД России «Кудымкарский» заявили, что по данному факту проводится проверка. Директор школы отказался от комментариев издание, но, по его словам, мальчик, который подозревается в нанесении удара, продолжает посещать школу.