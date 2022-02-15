«Парма» в решающем матче принимает варшавскую «Легию»

Фото: БК "Парма-Париматч"

В решающем матча квартета «I» Второго квалификационного раунда Кубка ФИБА Европа «Парма-Париматч» встречается с «Легией» из Варшавы. Игра стартует в 19:00 в пермском УДС «Молот» (0+).

Пермякам нужна только победа. Ситуация в группе такая, что «Парма» и «Легия» делят между собой вторую строчку – у обоих клубов по 8 очков.

Первую с 11 очками занимает клуб «Лейден» из Нидерландов, гарантировавший себе выход в плей-офф. Замыкает квартет немецкий «Байройт», проигравший все матчи в группе – 6 очков.

В четвертьфинал пройдет либо команда из Перми, либо из столицы Польши. Посмотреть игру онлайн можно здесь.

Напомним, позавчера «Парма» на паркете «Молота» обыграла эстонский «Калев» и поднялась на пятое место турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.