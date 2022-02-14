«Парма» закрепилась в зоне плей-офф Единой лиги ВТБ

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» закрепился в зоне плей-офф Единой лиги ВТБ. Благодаря вчерашней победе над «Калевом» (78:74) подопечные Казиса Максвитиса заняли пятое место турнирной таблицы регулярного чемпионата.

Напомним, по итогам «регулярки» в плей-офф проходят первые восемь команд лиги. «Парма» сейчас пятая – клуб располагается между московским ЦСКА и краснодарским «Локо».

Всего в активе наших баскетболистов в лиге 11 матчей. В них семь раз пермяки побеждали. 4 игры проиграли.