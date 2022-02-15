В 2021 году «Азот» направил на благотворительные проекты 86 млн рублей

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» направил на финансирование благотворительных и социальных программ более 86 млн рублей в 2021 году. За последние три года общая сумма составила около 262 млн рублей.

Ежегодно филиал «Азот» осуществляет меры социальной поддержки сотрудников, вышедших на пенсию. В 2021 году на это направление выделено около 16 млн рублей. В общественной организации ветеранов предприятия состоят более 2,2 тыс. человек. Помощь реализуется в нескольких направлениях: ежеквартальные материальные выплаты, помощь в оказании медицинских услуг (компенсации на операции, обследования, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение и т.д.), организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретение дров в частных домах и т.д.

Благотворительная и спонсорская деятельность компании «Уралхим» ведется в рамках шести основных программ: «Уралхим» – детям», «Уралхим» – ветеранам», «Уралхим» – регионам», «Уралхим» – образование и наука», «Уралхим» – культурные традиции» и «Уралхим» – спорту».

Филиал «Азот» традиционно поддерживает культурно-спортивный центр «Азот» (КСЦ), который посещают не только азотчики, но и жители города. КСЦ объединяет три важных социальных объекта города Березники: Дворец культуры им. Ленина, Дом спорта «Азот» и лыжную базу. На объектах КСЦ «Азот» в рамках программы «УРАЛХИМ-детям» осуществляется поддержка одаренных детей, развитие детского спорта, организация ярких полезных мероприятий. Дети работников филиала имеют возможность бесплатно посещать детские творческие коллективы в ДК им. Ленина, спортивные секции в Доме спорта «Азот»: баскетбол, бокс, художественная гимнастика, шахматы, футбол, легкая атлетика, карате. Выделяются средства для участия лучших творческих и спортивных коллективов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

В филиале «Азот» ежегодно проводится комплексная Спартакиада среди работников подразделений по 18 видам спорта. Сборные команды завода по разным видам спорта принимают участие в Спартакиаде работников химических предприятий Пермского края, в Международном благотворительном марафоне, в Спартакиаде трудящихся Пермского края, в городских соревнованиях.

В 2021 году состоялось открытие корпоративного музея филиала «Азот. В его фондах уже более 12 тысяч единиц хранения. На площади, которая составляет около 190 м2, расположились интерактивные экспозиции: строительство, пуск и освоение Березниковского химического комбината (БХК), Березниковский азотно-туковый завод в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., интенсификация производства в послевоенные годы, перевод производства на природный газ, строительство крупнотоннажных агрегатов и «Азот» сегодня. На реконструкцию музея и создание музейной экспозиции предприятием было выделено 22 млн рублей.

Филиал «Азот» является инициатором многих общегородских общественно-значимых проектов. Эколого-просветительского - «Город-сад. Наследие», фестиваля «Наука Лайт», посвященного году науки и технологий в России.

На «Азоте» осуществляет деятельность Совет активной молодежи «Лига лидеров». По инициативе молодежи на предприятии создан волонтерский отряд, который оказывает адресную помощь ветеранам филиала, нуждающимся категориям граждан города, в том числе в период пандемии коронавируса, оказывает содействие в организации корпоративных и городских мероприятий.

Ежегодно филиал «Азот» оказывает помощь приходу Похвало-Богородицкой церкви Усольского района Пермского края. Также в 2021 году предприятие оказало поддержку приходу храма во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого (г. Березники, Пермского края), помощь в деле строительства Соборной мечети г. Березники.

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту» филиал «Азот» уже много лет оказывает финансовую поддержку развитию плавания в Пермском крае. В 2021 году на высоком уровне были проведены четыре краевых Чемпионата и Первенства, а ведущие пловцы Пермского края на окружных, российских и международных соревнованиях завоевали 44 медали.

В конце декабря 2021 года филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подписал Меморандум о сотрудничестве с администрацией города Березники Пермского края.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

– Проекты, направленные на детей и ветеранов, помощь региону, развитие спорта, образования и науки, сохранение культурных традиций, являются стратегическими, и потому всегда были и будут основными для компании «Уралхим». В год 90-летия завода мы также продолжим добрую традицию благотворительности.