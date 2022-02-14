Фото: Типичные Березники/ВКонтакте

Днем в понедельник, 14 февраля, рядом с жилыми домами в деревне Быгель в Березниках заметили рысь. На опубликованных кадрах видно, что хищный зверь вышел из леса, распугав сидевших на дереве птиц, добрался до жилых домов, а после снова скрылся в лесной чаще.

- В этих местах часто выгуливают собак, катаются лыжники, не дай бог повстречать такого зверя во время прогулки, - предупреждает местных жителей автор видео.

После того, как видеоролик появился в социальных сетях, местные жители активно его комментировали. Одни восхищались красотой дикого зверя и замечали, что это уже не первый случай его появления, другие называли причины, по которым хищник вышел к людям, а третьи и вовсе усомнились, что на кадрах запечатлена рысь, уверяя, что хищным животным оказался барс.

"Не первый раз приходит. Ее уже видели у детских садов и у школ", "Леса вырубают, голод гонит зверей в города", "Третий год подряд в феврале рысь приходит в город", "Красота какая, хоть бы не обидели", "Бедные дикие животные! Леса вырубили, питаться им нечем, вот и идут в город", "Какая она красивая", "Это барс, а не рысь, у рыси хвост короткий".

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