В Пермском крае рысь зашла во двор частного дома

Рысь пришла к людям. Фото: кадр видео Людмилы Ганиевой.

Удивлению Людмилы Ганиевой из деревни Жебреи не было предела. Средь бела дня в своем окне она увидела крупную кошку с кисточками на ушках, но это была не кошка, а самая настоящая дикая рысь.

Людмила взяла в руки телефон и начала снимать видео. Дикая кошка заметила, что люди ее за ней наблюдают, но не спешила сразу же убежать. Рысь медленно прошлась по заснеженному участку, потом присела и какое-то время прислушивалась. Автор видео предположила, что рысь приходит за добычей в курятник. Ночью Людмила не раз слышала, как собака на кого-то лает. Вполне возможно, что в гости к ним приходила рысь.

Напомним, на днях возле села Кривец в Ильинском районе местные жители сфотографировали рядом с дорогой три рыси. Семья диких животных бежала по полю. Проезжающему автомобилисту удалось их сфотографировать Также дикую кошку этой зимой видели в Березниках. Ночью ее запечатлела уличная камера на пороге местной поликлиники.

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