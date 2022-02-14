В Перми на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 13 февраля, в Свердловском районе Перми под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка. Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД, аварию устроил 36-летний водитель Тойота Камри.

- На пересечении с улицей Революции при развороте водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате автоаварии ребенок получил травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в МВД.

Недавно мы писали о еще одном ДТП с ребенком. В четверг, 10 февраля, в селе Барда 4-летний малыш скатился на тюбинге с горки прямо под колеса иномарки. К счастью, мальчик получил незначительные травмы и после осмотра врачей его отпустили домой.

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