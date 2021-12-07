В Перми 6-летняя девочка попала в больницу после катания на тюбинге

Девочка серьезно пострадала, катаясь на надувной "ватрушке".
Фото: архив "КП"
В Перми 5 декабря после катания на горке с тюбинга пострадала 6-летняя девочка. Происшествие случилось по улице Уральская, 116. По информации источника, ребенок вылетел с надувной подушки и ударился головой.
Девочке вызвали скорую медицинскую помощь, врачи госпитализировали ее с травмой в Краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана.
В Минздраве региона сообщили, что сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, стабильная, ей оказывается вся необходимая помощь.