Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 8:03

В Перми 6-летняя девочка попала в больницу после катания на тюбинге

Несчастный случай произошел в Мотовилихинском районе
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девочка серьезно пострадала, катаясь на надувной "ватрушке".

Девочка серьезно пострадала, катаясь на надувной "ватрушке".

Фото: архив "КП"

В Перми 5 декабря после катания на горке с тюбинга пострадала 6-летняя девочка. Происшествие случилось по улице Уральская, 116. По информации источника, ребенок вылетел с надувной подушки и ударился головой.

Девочке вызвали скорую медицинскую помощь, врачи госпитализировали ее с травмой в Краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана.

В Минздраве региона сообщили, что сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, стабильная, ей оказывается вся необходимая помощь.