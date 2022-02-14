В центре Перми трамвай сошел с рельсов

Фото: vikiperm.com.

Вечером, 14 февраля, в центре Перми с рельсов сошел трамвай. Фотографию с места происшествия прислали подписчики сайта vikiperm.com.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Гортранса, ЧП произошло в 18:42 на перекрестке улиц Газеты Звезда и Ленина.

- Произошел сход трамвайного вагона, следующего по маршруту №7. В результате произошедшего никто из пассажиров не пострадал. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, сообщил о произошедшем в Центральную диспетчерскую службу. На место вызвана аварийная служба МУП «Пермгорэлектротранс». В настоящее время движение на участке ограничено. Предприятием инфицирована служебная проверка для выяснения причин произошедшего, - сообщили в Гортрансе.

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