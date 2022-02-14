На заводе в Прикамье машинистка крана получила тяжелую травму

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К сожалению, во время вчерашнего ЧП в Березниках на заводе «Ависма» серьезно пострадала 50-летняя машинистка крана. Краевая инспекция труда анонсировала проверку инцидента.

Напомним, вчера в Березниках очевидцы засняли высокий столб дыма, который образовался над заводом по производству титана. В МЧС факт ЧП подтвердили, однако что именно случилось на предприятии - известно не было.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошел при извлечении клиньев из стальной изложницы, находившейся на снегу в отсеке отходов потребления. Произошло попадание горячего титанового шлака на снег. В результате интенсивного образования пара 50-летняя машинист мостового крана получила тяжелую травму - термический ожог.

Сейчас инспекция формирует комиссию для расследования происшествия, которое характеризуется как «тяжелое».