В Прикамье на заводе «Ависма» произошло ЧП

Фото: соцсети

Вчера вечером в Березниках на заводе «ВСМПО-Ависма» произошло ЧП, которое вызвало огромный столб дыма. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В МЧС информацию об инциденте подтвердили. Однако что именно случилось на предприятии – не известно.

«Раскаленный слиток упал в снег, произошел выброс пара, от которого вышибло стекла. Никакой угрозы нет, ни городу, ни кому-нибудь другому», - пишет в комментариях местный житель.

«Никакая печь не взорвалась. Если б печь взорвалась, то пол цеха бы разнесло», - отвечает другая жительница на запись, что на заводе якобы произошел взрыв печи.

«Корпорация ВСМПО-Ависма» производит титан. Ее предприятия находятся в Березниках и Верхней Салде (Свердловская область).