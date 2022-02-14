В Прикамье на заводе «Ависма» произошло ЧП

Фото: соцсети
Вчера вечером в Березниках на заводе «ВСМПО-Ависма» произошло ЧП, которое вызвало огромный столб дыма. Информация об этом появилась в социальных сетях.
В МЧС информацию об инциденте подтвердили. Однако что именно случилось на предприятии – не известно.
«Раскаленный слиток упал в снег, произошел выброс пара, от которого вышибло стекла. Никакой угрозы нет, ни городу, ни кому-нибудь другому», - пишет в комментариях местный житель.
«Никакая печь не взорвалась. Если б печь взорвалась, то пол цеха бы разнесло», - отвечает другая жительница на запись, что на заводе якобы произошел взрыв печи.
«Корпорация ВСМПО-Ависма» производит титан. Ее предприятия находятся в Березниках и Верхней Салде (Свердловская область).