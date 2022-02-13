Баскетбольный клуб «Парма» победил эстонскую команду «Калев»

Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ».
В Перми 13 февраля баскетбольный клуб «Парма» провел матч с эстонским «Калевом». Игра была непростой для наших спортсменов, тем не менее, «Парма» одержала победу и закрепилась в зоне плей-офф Единой Лиги ВТБ. Игра закончилась со четом 78:74.
Следующий матч пермского баскетбольного клуба запланирован в «Молоте» 15 февраля против польской «Легии».
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