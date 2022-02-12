«Молот» одержал победу над прямым конкурентом

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал выездную победу над «Ростовом» со счетом 3:2. Игра завершилась 11 февраля в Ростове-на-Дону поздно вечером.

Пермяки усилиями Дениса Цыганова и Даниила Сероуха выиграли первый период. Но во втором и третьем периоде растратили все преимущество. Все решил победный буллит от Алексея Шубина в конце игры. В итоге – 3:2.

Благодаря победе «Молот» занял седьмое место турнирной таблицы ВХЛ. Отставание от первого места – 9 очков. До конца регулярного чемпионата – три матча. После нас ждет плей-офф и борьба за главный трофей лиги.

Следующий матч «молотобойцы» вновь проведут на выезде. 13 февраля подопечные Альберта Логинова встретятся с воронежским «Бураном» (0+).