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Общество13 февраля 2022 11:43

В Перми ТРК «Семья» судится с владельцем обувного магазина

Иск связан с долгами по аренде
Анна Маркова
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Известный обувной отдел в ТРК будет закрыт.

Известный обувной отдел в ТРК будет закрыт.

Фото: архив "КП"

В Перми закрывается обувной магазин Paolo Conte в ТРК «Семья», об этом сообщает издание «Business Class». Кроме этого, у компании есть крупный долг за аренду торговому центру - 485,4 тысячи рублей. С чем и обратился в арбитражный суд арендодатель.

По данным Business Class, которое пообщалось с представителем торгового центра, причиной финансовых проблем магазина обуви известных брендов стала смерть основного владельца.

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