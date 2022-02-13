В Перми ТРК «Семья» судится с владельцем обувного магазина

Известный обувной отдел в ТРК будет закрыт.
Фото: архив "КП"
В Перми закрывается обувной магазин Paolo Conte в ТРК «Семья», об этом сообщает издание «Business Class». Кроме этого, у компании есть крупный долг за аренду торговому центру - 485,4 тысячи рублей. С чем и обратился в арбитражный суд арендодатель.
По данным Business Class, которое пообщалось с представителем торгового центра, причиной финансовых проблем магазина обуви известных брендов стала смерть основного владельца.
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