Фото: Instagram-аккаунт паба

В Перми закрылся известный паб Butler, что располагался по улице Петропавловской, 113. Об этом в соцсетях сообщил владелец заведения.

«Жизнь течет и все меняется. И вот и нам пришло время двигаться дальше. Butler прекращает свою работу, по крайней мере, прекращает ее здесь, на Петропавловской, 113. Это не конец истории, а начало новой главы. Надеюсь, мы скоро увидимся в другом месте и при других обстоятельствах», - рассказал Георгий, владелец заведения.

Паб проработал на Петропавловской больше семи лет и стал любимым местом многих пермяков и гостей города.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто хоть раз побывал у нас. Не важно, были ли вы нашими постоянными гостями или зашли один раз на огонек. Спасибо всем, кто обедал на наших бизнес-ланчах или засиживался до закрытия в выходные, кто ходил на наши концерты или засиживался за настольными играми», - добавил владелец паба.