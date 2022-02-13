В Перми на заводе от удара током погиб 25-летний рабочий

Медики констатировали смерть молодого мужчины. Фото: архив "КП"

В Перми 12 февраля от удара током погиб 25-летний мужчина. Происшествие случилось на заводе «Химпэк», что находится на улице Воронежская, 44.

По информации источника «Комсомольской правды», коллеги вызвали «скорую», но пострадавший скончался до их прибытия. Расследованием случая займутся специалисты.

Справка "КП"

«Химпэк» - производитель и поставщик продуктов для предприятий нефтяной, газовой и других отраслей промышленности.

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