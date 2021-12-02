«Сестра бежала по улице и рыдала». В Перми 10-летнего мальчика убило током от батареи

Медики попытались спасти мальчика, но не смогли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 1 декабря в доме по улице Лодыгина, 30 случилось несчастье. В одной из квартир на первом этаже скончался 10-летний мальчик. По информации источника «КП», ребенок мог погибнуть от удара током.

- Сначала я увидела, как по улице бежит его сестра, - рассказала председатель ТСЖ Лодыгина, 30. – Она рыдала и кричала: «Мама, мама». Я сначала не поняла, что произошло, но потом мне позвонили и сказали, что в одной из квартир нашего дома произошел несчастный случай, ребенок погиб от удара током от батареи.

Ребенку вызвали «скорую», через некоторое время приехала еще одна бригада, затем реанимация. Очевидно, что мальчика пытались спасти, но не смогли.

Скорее всего ребенок был дома не один, в семье есть еще двое детей подростков – мальчик и девочка, они позвонили в экстренные службы. Что могло случиться в квартире, сейчас выясняют следователи. Вместе с сотрудниками ТСЖ они проверили приборы, произвели измерения тока, все показатели были в норме.

Фото: СКР по Пермскому краю.

Соседи говорят, что семья, где произошла трагедия, благополучная. В этот дом они переехали два года назад и снимали здесь квартиру. Мама мальчика - педагог одной из школ Перми, есть и папа. Сам погибший ребенок был очень активным и любознательным, любил в футбол погонять.

- Очень жаль ребенка, мама и дети, конечно, сильно плакали после случившегося, как пережить такое горе, - говорят жильцы дома.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- По версии следствия, 1 декабря 2021 года в квартире жилого дома по улице Лодыгина, ребенок получил электротравму. Мальчик скончался до приезда скорой помощи. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.