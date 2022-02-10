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Общество10 февраля 2022 15:48

Мэр Перми предложил рассмотреть повышение штрафа за безбилетный проезд в марте

Письмо спикеру краевого парламента уже направлено
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Перми Алексей Дёмкин предложил рассмотреть проект повышения штрафа за безбилетный проезд в марте. Об этом сообщает Business Class.

Так, мэр города уже направил письмо спикеру краевого парламента Валерию Сухих.

Информация о том, что штрафы за безбилетный проезд могут вырасти, появилась еще в конце прошлого года. Глава городского дептранса сообщил, что сумму штрафа планируется поднять до 2,5 тыс. руб. А за повторную поимку без билета – до 5 тыс. руб.

Вместе с увеличением штрафов, планируют увеличить и число контролеров.

Напомним, сейчас в Перми штраф за безбилетный проезд составляет 500 руб. При повторном нарушении — 1000.