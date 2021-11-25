В Перми штрафы за безбилетный проезд могут увеличить до 2,5 тысяч рублей

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На «круглом» столе, посвященном повышению в Перми с 10 января стоимости билетов до 33 рублей за поездку, руководитель городского департамента транспорта Анатолий Путин сообщил, что штрафы за безбилетный проезд могут вырасти до 2,5 тысяч рублей, а за повторную поимку без билета в течение месяца – до 5 тысяч рублей.

Предложение о корректировке закона об административных штрафах администрация Перми собирается внести в Законодательное собрание.

Увеличится и количество контролеров.

- В них могут переквалифицироваться часть кондукторов, которые подпадут под сокращение, - сообщил Анатолий Путин.