Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 10:01

Суд продлил арест Тимуру Бекмансурову, расстрелявшего студентов в пермском университете

Следователи будут расследовать дело до 20 мая
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тимуру Бекмансурову продлили арест.

Тимуру Бекмансурову продлили арест.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Перми суд продлил арест Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском университете 20 сентября. Следователи будут расследовать уголовное дело еще три месяца, до 20 мая.

Прокурор поддержал следователя в просьбе продлить арест обвиняемому, Бекмансуров и его адвокат не возражали.

Во время процесса судья зачитывала материалы уголовного дела. Бекмансуров рассказал следователям, что 3 августа принял решение, что нападет на университет, в этот день он поступил в вуз. Он купил оружие по двум причинам: хотел совершить самоубийство или расстрелять как можно больше людей в многолюдном месте. По его словам, попытку он предпринял, но не довел дело до конца.

О том, как вел себя Тимур Бекмансуров на заседании суда, читайте в нашем материале.