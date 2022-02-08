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Общество8 февраля 2022 7:31

В Перми поезд сбил мужчину

ЧП произошло на станции «Курья»
Анна Маркова
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"Скорая" доставила пострадавшего мужчину в больницу.

"Скорая" доставила пострадавшего мужчину в больницу.

Фото: архив "КП"

В Перми 7 февраля на железнодорожной станции «Курья» произошел несчастный случай. Около 21 часа электропоезд сбил 37-летнего мужчину. Как сообщил источник «КП», мужчина получил травмы. Очевидцы вызвали на станцию скорую помощь, медики госпитализировали его в больницу.

Напомним, 4 февраля в Пермском крае с рельс сошли 18 железнодорожных вагонов грузового поезда, в которых перевозили уголь, металл, шины для спецтехники и другой груз. Повреждены железнодорожные вагоны, пути, инфраструктура участка. Движение поездов на участке «Чайковская - Григорьевская» было остановлено. Чтобы восстановить проезд ремонтным бригадам потребовалось значительное количество времени, были задержаны поезда. Подробнее здесь.