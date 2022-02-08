В Пермском крае на карантин закрыли 352 школы и 30 детских садов

В Прикамье много заболевших гриппом и ОРВИ среди детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае с 31 января – 6 февраля зарегистрировано 47 793 случая ОРВИ и гриппа, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Это на 19,3% больше,чем на прошлой неделе. Больше всего заболевших в Сивинском, Уинском районах и Кунгуре.

Эпидемиологи отмечают, что эпидпорог превышен во всех возрастных группах, кроме детей до 2-х лет. Но есть снижение заболеваемости среди детей 7-14 лет на 10%, а в Перми на 19,4%.

Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае обучение частично приостановлено в 395 классах в 158 школах, в 299 группах в 186 детских садах. Полностью закрыты 352 школы и 30 садов.

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