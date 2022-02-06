«Пока вы едете, можно сдохнуть сто раз». Врач «скорой помощи» из Перми рассказал, как проходят его смены

Количество вызовов в сутки достигает примерно 4000 тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач «скорой помощи» одной из пермских подстанций спасает жизни уже 15 лет. В интервью «КП» он рассказал то, что происходит сейчас в пермской «скорой» и как болеют пациенты в пятую волну коронавируса.

«Ездим по вызовам всю ночь»

- Я уже со счета сбился, какая там уже по счету волна, но сейчас всем волнам волна, я бы сказал – цунами. Началось это недели полторы назад, вот просто за один день - раз и все понеслось. Ни минуты свободной. Вызовов столько, что раньше и не снилось. Прежде - приедешь ночью на подстанцию, впереди еще пара свободных машин в очереди, можно было передохнуть. Сейчас мы ездим по вызовам всю ночь. Количество вызовов в сутки по городу достигает примерно 4000, а не так давно было 2000 – 2200.

Врачей катастрофически не хватает. В Перми 400 врачей «скорой», чуть меньше половины из них сейчас на больничном. Сейчас 3-4 машины «скорых» простаивают, потому что просто не кому работать, - медики сами болеют. На всех подстанциях такая ситуация, и нагрузка ложится на тех, кто еще держится.

В первую очередь, конечно, обслуживаются вызова 1-й и 2-й сложности: боль в груди, подавился, посинел, без сознания, ДТП, роды, а потом уже температура и все остальное. И растут опоздания «скорой», потому что поликлиника и «неотложка» из-за большого наплыва заболевших ко всем не успевают, и к вечеру в «скорую» начинают передавать вызова с температурой.

Сейчас «скорая» на делает тесты на ковид и не назначает лечение, но ходят слухи, что это возможно в скором будущем. «Тяжелых» госпитализировать, а «не тяжелым» назначать лечение.

«Первый раз за 15 лет сам принял таблетку из своего чемодана»

Да, вызовов много, но тяжелых случаев среди них мало. Порой больной, вызвавший нас, чувствует себя лучше, чем я, особенно глубокой ночью. Приезжаешь к пациенту, который ждал тебя пять часов. А у него уже и температуры нет. Выходит сонный, ставить градусник не хочет. В таких случаях передаем вызов «неотложке», врач назначит лечение. Конечно, бывают тяжелые пациенты, с высокой температурой, их увозим в стационар.

Еще бывает, случай не «тяжелый», я обещал передать пациентов «неотложке». Диспетчер в поликлинику данные сообщает. А потом через сутки я заступаю на смену, и опять вызов по этому же адресу. Спрашиваю: «Зачем вызвали снова?». А они: «Не знаем куда деваться, вы же обещали врача, а он к нам так и не пришел, мы лечение не получаем».

И все снова по кругу, снова передаешь вызов в поликлинику и, бывает, что к людям никто не приходит в течение 4-5 дней кроме «скорой».

«Всех собак спускают на нас»

С разными людьми приходится сталкиваться. Всегда бывают матери-истерички и грозные мужчины. Чаще всего, конечно, когда люди долго ждут «скорую», всех собак спускают на нас: «Пока вы едете, можно сдохнуть сто раз», «Мы на вас в суд подадим, жалобу напишем, вы завтра здесь работать не будете». И все в таком духе.

Еще говорят, что в окно нас видели в соседнем доме на вызове, дескать, нельзя было по пути к нам зайти? Но люди не понимают, что вызов не я по телефону принимаю, а диспетчер. В их представлении, я вызов принял, уехал, поспал, чай попил и только потом приехал. Вступать с ними в конфликт – как раздувать огонь. Объясняешь спокойно, что вызовов много, приехали, как смогли.

Очень тяжело бывает, когда первый вызов с конфликтными пациентами, выходишь от них морально таким уставшим, как будто целые сутки отработал, а у тебя впереди еще целые сутки.

Больше тех, кто сочувствует

Хотя больше людей понимающих, многие сочувствуют. Так и говорят: «Ой вы бедные, как вам тяжело сейчас работать, хорошо, что вы приехали, даже несмотря на то, что ждали несколько часов». Называют себя «коронованными», кто-то с юмором ко всему относится, кто-то наоборот, перегибает палку.

А есть еще пациенты, которые доводят до последнего, уже одышка сильнейшая, температура высокая, а «скорую» не вызывают, в последний момент звонят. Есть те, которые просто дома не справляются, лечение назначено, врач приходит, но становится хуже, таких тоже в стационар везем, в основном - это пожилые.

«В конце смены, как выжатый лимон»

У меня скоро отпуск должен быть, чувствую, не видать мне его. Заведующая так и сказала: «Даже не думай. Сейчас плохо, а дальше будет только хуже».

В конце смены, я как выжатый лимон. Прихожу домой, ничего не понимаю, ни с кем не разговариваю, в душ - и спать.

Не поверишь, я недавно первый раз в жизни принял таблетку из своего чемоданчика. Так сердце у меня бухало.

Жена тоже работает сменами, и мы с ней, бывает, не видимся по несколько дней. То она на смене, то я. А бывает оба со смены придем и хорошо друг друга понимаем, молча по квартире ходим.

Нам обещали в помощь 150 волонтеров – студентов медуниверситета. Я хоть какому волонтеру был бы рад, даже не медику. Представьте, 26 этажный дом, лифты не работают. Кардиограф на одно плечо, кислород на второе, в руке чемоданчик, планшет – килограмм 20 на себе несешь. Я не представляю, как у нас в таких случаях девчонки выдерживают. Сами маленькие, худенькие, смотришь на них – комок сумок заходит в подъезд.

Как не заболеть

Мы не бережем себя. У всех уже оскомину набили эти маски, но они действительно нужны. Я тут на автобусе проехался, народ ездит больной, маска приспущена, кашляют, чихают, глаза больные. Проехал такой – считай, полавтобуса заразил.

Как не заболеть? Банально - здоровый образ жизни нужно вести, соблюдать ковидные рекомендации и укреплять иммунитет, чаще бывать на природе, меньше бывать в местах скопления людей. Вот я ежедневно много лет что делаю? Каждое утро у меня начинается не с кофе, а с такого напитка: по трети чайной ложки куркумы, имбиря, черный перец и долька лимона. Заливаю сначала холодной водой, добавляю горячую, получается теплый напиток, выпиваю и тоже самое перед сном. Я вообще за все время работы я ни разу на больничном не был.