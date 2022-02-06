Евгений Климов на Олимпиаде в Пекине после первой попытки стал четвертым

Евгений Климов.

Наш земляк Евгений Климов в соревнованиях по прыжкам с трамплина среди мужчин во время первой попытки занял четвертое место. Он прыгнул на дистанцию 104 метра и получил 135 очков. Благодаря этому прикамский прыгун вышел в финал.

Накануне Евгений Климов в квалификации показал лучший результат среди россиян - он пролетел 99,5 метра и оказался на 16 месте.

Напомним, олимпийский дебют Евгения состоялся в Сочи в 2014 году. Тогда он участвовал в соревнованиях по лыжному двоеборью.

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