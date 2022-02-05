В Пермском крае окончены поиски пропавшего в прошлом году 27-летнего молодого человека

Николай Лаврентьев. Фото: поисковой отряд "ЛизаАлерт"

Пропавшего в Пермском крае 27-летнего Николая Лаврентьева нашли живым. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

Напомним, Николай Лаврентьев пропал в Перми 25 декабря 2021 года. Мужчину искали волонтеры и полицейские. К счастью, 5 февраля, поисковики сообщили радостную весть. Спустя почти полтора месяца поисков молодого человека нашли живым. Где все это время пропадал Николай, не сообщается.

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