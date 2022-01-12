Пермяки попали в страшную аварию на трассе «Пермь – Екатеринбург»

Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)»

На границе Пермского края и Свердловской области произошло страшное ДТП. На 223-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» водитель «Хендай Солярис» двигался в сторону Перми. На встречу ему двигались два большегруза «Мерседес» и «Вольво».

По неизвестной причине водитель легковушки вылетел на встречку и по касательной столкнулся с грузовиком «Мерседес». А после и с грузовой автомашиной «Вольво».

В результате аварии водитель и пассажир легкового авто с тяжелыми травмами доставлены в Красноуфимскую районную больницу.

Уже установлено, что 46-летний водитель легкового авто и 45-летняя пассажирка прибыли с заграничного отдыха и двигались с аэропорта «Кольцово» в Пермь. К административной ответственности водитель привлекался пять раз - за превышение скорости и неиспользование ремней безопасности. Последнее наказание было в августе 2021 года. В этот раз оба пассажира были пристегнуты.

Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)»

Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)»

Более того, водитель «Хендай» никого не обгонял, так как это было просто не нужно - транспорта перед ним не было. Это видели как находящиеся неподалеку сотрудники ДПС, так и водители грузовиков.

Более того, участок места ДТП – это дорога в удовлетворительном состоянии. На дороге есть искусственное освещение. А осевая разметка видна на проезжей части, что в период обильных снегопадов, очень редко на дорогах Урала.

Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)»

Оба водителя грузовиков прошли освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. У обоих – отрицательные результаты. Окончательную причину ДТП еще предстоит выяснить сотрудникам полиции.