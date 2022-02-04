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Происшествия4 февраля 2022 18:15

Названы возможные причины схода 18 вагонов в Пермском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Анна Маркова
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С рельс сошли 18 вагонов.

С рельс сошли 18 вагонов.

В Пермском крае продолжаются восстановительные работы на перегоне «Чайковская – Григорьевская» в Нытвенском районе. 4 февраля Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Напомним, в пятницу утром с рельс сошли 18 железнодорожных вагонов грузового поезда, в которых перевозили уголь, металл, шины для спецтехники и другой груз.

Повреждены железнодорожные вагоны, пути, инфраструктура участка. Движение поездов на участке «Чайковская - Григорьевская» остановлено.

- Причиной транспортного происшествия могли стать нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенные неустановленными лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности, - сообщает СКР на транспорте.

Сейчас следователи продолжают проверку, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

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