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Общество3 февраля 2022 8:33

В Перми судебные приставы наложили арест на имущество владельца отеля «Карамель»

Он должен выплатить семьям погибших и пострадавших 15 млн рублей
Анна Маркова
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Отель располагался в цокольном этаже.

Отель располагался в цокольном этаже.

Фото: архив "КП"

В Перми судебные приставы наложили арест на несколько объектов недвижимости владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова. Он осужден на 5 лет за гибель пяти человек, а также во время потопа пострадали 6 человек. Суд назначил выплатить их родственникам 15 млн рублей. В их пользу Сергей Щербаков уже перечислил 4 млн рублей.

По информации ареста пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, арест сейчас наложен на здание, арендуемое банным комплексом «Фараон» на ул. Чайковского, 8а, а также на объекты по адресу ул. Советской Армии, 19, которые арендует сеть супермаркетов.

Щербаков попытался оспорить решение об аресте, но суд отказал в рассмотрении иска. Если в ближайшее время вся сумма ущерба не будет погашена, имущества владельца отеля будет продано.

Напомним, ЧП в пермском мини-отеле «Карамель», на улице Советской Армии, 21 случилась 20 января 2020 года. Первые сообщения поступили в оперативные службы в 1.45: в подвале прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул в помещения гостиницы, она находится в цокольном этаже. Пять человек погибли, еще 6 пострадали.

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