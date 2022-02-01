В Перми семья отравилась бытовым газом

Дети и мать отравились газом в Перми.
Фото: архив "КП"
В Перми 31 января в доме по улице Машинистов, 20 произошел нечастный случай. В одной из квартир семья отравилась бытовым газом. Как сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией, в больницу попала 37-летняя женщина и двое ее детей – мальчики 12 лет и 2 года.
- Состояние у обоих детей ближе к удовлетворительному, угрозы для их жизней нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
В АО «Газпром газораспределение Пермь» в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Мы опубликуем комментарий.
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