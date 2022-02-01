В Перми семья отравилась бытовым газом

Дети и мать отравились газом в Перми. Фото: архив "КП"

В Перми 31 января в доме по улице Машинистов, 20 произошел нечастный случай. В одной из квартир семья отравилась бытовым газом. Как сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией, в больницу попала 37-летняя женщина и двое ее детей – мальчики 12 лет и 2 года.

- Состояние у обоих детей ближе к удовлетворительному, угрозы для их жизней нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

В АО «Газпром газораспределение Пермь» в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Мы опубликуем комментарий.

Читать также

В Перми вся семья отравилась газом

Двое детей и родители - в больнице (Подробнее...)