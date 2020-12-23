В Перми в одной из квартир на улице Сокольская, 35 бытовым газом отравилась целая семья.В квартире установлен проточный газовый водонагреватель.По информации источника, причиной отравления стало то, что в квартире не было тяги в дымоходе. Скопившийся газ сделал свое дело, двое взрослых и двое детей (5-летний мальчик и 13-летняя девочка) почувствовали себя плохо. На вызов приехала скорая помощь, они отвезли всех в больницы города.- Пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно, их жизни ничего не угрожает, - рассказали в Минздраве Пермского края.Газовой службе и управляющей компании предстоит провести проверку в доме.