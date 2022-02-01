Начальник УМВД Перми покидает свой пост

Алексей Бубнов работает начальником Управления полиции Перми с 2015 года.

Начальник Управления МВД по городу Перми Алексей Туров уходит с поста по собственному желанию. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах. Туров был назначен начальником Управления в октябре 2015 года.

В органах внутренних дел служил с 1992 года. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска ОВД города Краснокамска до заместителя начальника ОВД по Краснокамскому муниципальному району. Был заместителем начальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Начальником отдела по Чердынскому муниципальному району, межмуниципального отдела МВД «Кудымкарский».

В данный момент Алексей Михайлович продолжает нести службу. Основным претендентом на должность главного полицейского рассматривают начальника отдела Кунгурского района, подполковника полиции Алексея Бубнова.

Ранее мы писали о назначении генерал-майора полиции Александра Щеглова, который возглавил полицию Прикамья вместо Михаила Давыдов.