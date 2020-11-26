В Пермском крае сменился начальник полицейского главка

Михаил Давыдов был назначен начальником ГУ МВД России по Пермскому краю летом 2018 года. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Президент России подписал Указ, которым освободил от занимаемой должности начальника Главного Управления МВД России по Пермскому краю Михаила Давыдова в связи назначением его новую должность.

Генерал-лейтенант полиции теперь будет возглавлять Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД РФ.

Вместо Михаила Давыдова возглавлять полицию Прикамья будет назначенный генерал-майор полиции Александр Щеглов, ранее возглавлявший УМВД по Забайкальской области.