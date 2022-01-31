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Общество31 января 2022 14:14

Многодетные семьи могут посетить Пермский зоопарк и акватеррариум бесплатно

Свободный вход действует и для ограниченными возможностями здоровья
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Пермский зоопарк

Фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке напомнили, что каждый понедельник многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями могут посетить зоопарк и акватеррариум бесплатно.

Для этого нужно принести удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении на каждого ребенка и паспорта родителей, а людям с ограниченными возможностями необходимо принести справку медико-социальной экспертизы.

Также администрация зоопарка напоминает, что в закрытые помещения необходим QR-код.

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