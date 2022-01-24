У пары мар в пермском зоопарке появился на свет мальчик

У мар очень тонкая душевная организация. Фото: пермский зоопарк.

Малыш ласково жмется к маме, а за всей этой нежной картиной наблюдает гордый и счастливый отец. У пары мар - самых пугливых зверьков из пермского зоопарка - пополнение в семействе. У Маруси и Марика на днях появился на свет маленький сынок. Это уже шестой малыш за те три года, что грызуны обитают у нас.

Патагонские мары - это крупные грызуны родом из Южной Америки. Интересны они тем, что являются родственниками морских свинок, внешне похожи на очень крупных зайцев, а двигаются, как олени.

Средние размеры тела взрослых особей около 70 – 75 сантиметров в длину. Весит мара от 9 до 16 килограммов. Мары относятся к полукопытным животным, правда, копыт, как у лошадей, у них нет, но один из пальцев на конечностях имеет копытовидный коготь. Мара – животное с «тонкой душевной организацией», от неожиданного испуга может умереть.

А еще мары – очень верные животные, и если они образуют пару, то это на всю жизнь. Маруся и Марик приехали в Пермь из Калужской области в 2018 году, образовали моногамную пару и уже в шестой раз стали родителями. Старшие братья новорожденного малыша тоже живут с мамой и папой.

- Удивительно, что у Маруси всегда рождаются исключительно самцы, - отмечают в пермском зоопарке. - Хотя мары - животные не агрессивные и даже трусливые, Марик свою семью старается защищать и оберегать. А чтобы посетители зоопарка смогли увидеть много трогательных моментов в отношениях этой семейной пары, им лучше тихонько подойти к вольеру и понаблюдать за ними.