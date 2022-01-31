В Перми еще в пяти автобусах не будет кондукторов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми еще на пяти автобусных маршрутах не будет кондукторов. Как рассказали в городском департаменте транспорта, к бескондукторной системе оплаты проезда присоединяются автобусы №6, №15, №20, №24, №77.

Теперь в Перми без кондукторов работают почти 20 автобусов: № 1, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 19, 32, 36, 45, 50, 55, 59, 60, 64, 67, 78 и 80. А также все трамваи города.

Напомним, с 10 января во всех автобусах и трамваях Перми действует новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки увеличилось до 33 руб. как при оплате наличными, так и за безналичный расчет. О том, как теперь выгоднее платить за проезд, читайте в нашем материале.