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Общество31 января 2022 8:50

Вакцину от коронавируса в Пермском крае поставили 183 детям

Всего в регионе привито 1 млн 155 тысяч жителей
Анна Маркова
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Детям в возрасте от с 12 до 17 лет ставят вакцину «Спутник М» с письменного согласия родителей.

Детям в возрасте от с 12 до 17 лет ставят вакцину «Спутник М» с письменного согласия родителей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае вакцину от коронавирусной инфекции поставили уже 1 млн 155 тысяч жителей. К 31 января в регионе привиты уже 183 ребенка, такие данные приводит Минздрав.

Детям в возрасте от с 12 до 17 лет ставят вакцину «Спутник М» с письменного согласия родителей.

- Прививки делают по месту учебы, также в дальнейшем иммунизацию можно будет пройти в медорганизациях по предварительной записи, - говорят специалисты Минздрава. 1 и 2 компоненты вакцины вводятся подросткам с интервалом 21 день.

Кстати, главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала на своей странице в Instagram о том, как нужно действовать, если у ваших детей или у вас, у ваших близких появились признаки заболевания дыхательных путей. Подробнее можно прочитать здесь.

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