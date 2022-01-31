Вакцину от коронавируса в Пермском крае поставили 183 детям

Детям в возрасте от с 12 до 17 лет ставят вакцину «Спутник М» с письменного согласия родителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае вакцину от коронавирусной инфекции поставили уже 1 млн 155 тысяч жителей. К 31 января в регионе привиты уже 183 ребенка, такие данные приводит Минздрав.

Детям в возрасте от с 12 до 17 лет ставят вакцину «Спутник М» с письменного согласия родителей.

- Прививки делают по месту учебы, также в дальнейшем иммунизацию можно будет пройти в медорганизациях по предварительной записи, - говорят специалисты Минздрава. 1 и 2 компоненты вакцины вводятся подросткам с интервалом 21 день.

Кстати, главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала на своей странице в Instagram о том, как нужно действовать, если у ваших детей или у вас, у ваших близких появились признаки заболевания дыхательных путей. Подробнее можно прочитать здесь.