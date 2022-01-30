Главный внештатный терапевт Пермского края рассказала, что делать, если у ребенка запершило в горле и появился насморк

Фото: страница в Instagram Натальи Корягиной.

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала на своей странице в Instagram о том, как нужно действовать, если у ваших детей или у вас, у ваших близких появились признаки заболевания дыхательных путей.

Алгоритм действий, по ее словам, зависит от нескольких причин:

Тест – положительный, но нет признаков заболевания

Если вы вакцинированы или ревакцинированы меньше 6 месяцев назад либо переболели менее полугода назад и при этом у вас положительный мазок на COVID-19, но нет признаков заболевания – в этой ситуации не требуется лечения и может быть получен листок нетрудоспособности, если вы работаете. Но необходима самоизоляция. Рекомендуется измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.

Есть симптомы ОРВИ, но нет результатов ПЦР-теста

Если у вас есть симптомы ОРВИ, но нет результатов ПЦР, вы не относитесь к группе риска, вам меньше 65 лет, не имеете хронических заболевания – диабета, гипертонии, у вас нет избыточной массы тела – оставайтесь дома. При необходимости позвоните в call-центр, чтобы открыть листок нетрудоспособности.

Если вы проживаете не один, постарайтесь изолироваться в отдельную комнату.

Проветривайте помещение не реже одного раза в три часа. Соблюдайте питьевой режим – выпивайте 1,5-2 литра воды в сутки при повышенной температуре тела. Измеряйте температуру тела 3 раза в день, можно записывать результаты измерений. При возможности проверяйте сатурацию – нормальный уровень не меньше 95-96 процентов. Возможно использование противовирусных препаратов. Самый простой препарат – грипферон. Беременным лекарства назначаются только по рекомендации врача при очной консультации.

При насморке можно использовать сосудосуживающие препараты. Самое простое – это спрей на основе морской воды. При боли в горле можно применять простые антисептики, которые отпускаются без рецепта врача – Стрепсилс, Тантум Верде и другие. При повышении температуры можно использовать жаропонижающие препараты. Также рекомендуется принимать витаминные препараты, содержащие витамины С и D.

Помните, что антибактериальная терапия и прием антибиотиков самостоятельно не назначаются – только по назначению врача.

При ухудшении состояния

Если температура тела повысилась больше 38 градусов и не снижается в течение 2 дней при приеме жаропонижающих препаратов, то обязательно позвоните в call-центр и вызовите врача. Если появились одышка, чувство нехватки воздуха, и сатурация снизилась меньше 95 процентов – вызывайте скорую медицинскую помощь.

Если вы входите в группу риска

Если у вас есть хронические заболевания или избыточная масса тела, вам больше 65 лет и у вас нет симптомов ОРВИ. Оставайтесь дома. Изолируйтесь и соблюдайте питьевой режим – не меньше 1,5-2 литров воды в сутки. Для профилактики можно применять спрей на основе морской воды.

Если вы относитесь к группе риска, то при появлении симптомов ОРВИ – повышенной температуры, боли в горле – вам необходимо сообщить об этом в поликлинику.

При появлении одышки – вызвать скорую помощь. Согласно временным рекомендациям, пациентам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания показана госпитализация при любой тяжести заболевания.

Для не вакцинированных и не переболевших

Если вы не вакцинированы и не переболели коронавирусом или болели более полугода назад - при появлении любых признаков ОРВИ – кашля, повышения температуры, насморка – независимо от результатов ПЦР, вы остаетесь дома и обращаетесь за медицинской помощью. При положительном результате теста и появлении одышки – обязателен вызов скорой помощи. Именно это может спасти от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.

Ваш ребенок почувствовал недомогание

Сейчас мы находимся на подъеме заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. По новому штамму омикрон – 30 процентов заболевших это именно дети.

Если ребенок почувствовал недомогание – оставьте его дома, не посещайте детский сад или школу. Не занимайтесь самолечением, не давайте ребенку антибактериальные препараты, антибиотики, они назначаются только по согласованию с врачом. Если першит в горле, можно применять простые антисептики, которые отпускаются без рецепта врача – Стрепсилс, Тантум Верде и другие. При насморке можно использовать спрей на основе морской воды.

В случае ухудшения самочувствия, появления температуры – обращайтесь к врачу.

При появлении у ребенка одышки, побледнения, резкого повышения или снижения температуры необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.